شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار عاهل البحرين ناعيا مكرم محمد أحمد: فقدنا رمزًا من رموز الفكر المستنير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام العربى.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة - في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد - أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ستة عقود فى الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب والعديد من الصحف والمجلات المصرية.
وأعرب عن خالص التعازى والمواساة إلى أسرة الأستاذ مكرم محمد أحمد، رحمه الله، وعائلته الكريمة، داعيًا الله - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.