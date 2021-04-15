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مستشار عاهل البحرين ناعيا مكرم محمد ‏أحمد: فقدنا رمزًا من رموز الفكر المستنير

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القاهرة - سامية سيد -  نعى مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام ‏العربى. ‏

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة - في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد - أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب ‏الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ‏ستة عقود فى الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة ‏الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب ‏والعديد من الصحف والمجلات المصرية.‏


وأعرب عن خالص التعازى ‏والمواساة إلى أسرة الأستاذ مكرم محمد أحمد، رحمه الله، وعائلته الكريمة، داعيًا ‏الله - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ‏وذويه الصبر والسلوان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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