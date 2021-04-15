مستشار عاهل البحرين ناعيا مكرم محمد ‏أحمد: فقدنا رمزًا من رموز الفكر المستنير

القاهرة - سامية سيد - نعى مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام ‏العربى. ‏

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة - في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد - أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب ‏الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ‏ستة عقود فى الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة ‏الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب ‏والعديد من الصحف والمجلات المصرية.‏



وأعرب عن خالص التعازى ‏والمواساة إلى أسرة الأستاذ مكرم محمد أحمد، رحمه الله، وعائلته الكريمة، داعيًا ‏الله - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ‏وذويه الصبر والسلوان.