شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إغماء مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية خلال مؤتمر صحفى عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فيديو سقوط مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية "نتيجة لاند إريكسن" على الأرض في حالة إغماء أثناء مؤتمر صحفى حول كورونا، على الهواء.

وكانت مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية تقف في مؤتمر صحفى بجوار مدير الوكالة الدنماركية للصحة أثناء إلقائه كلمته، وفقدت توازنها فجأة ووقعت على الأرض في حالة إغماء.

يذكر أن الحياة تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا فى الدنمارك، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، ومن أبرز مظاهر تخفيف إجراءات الحظر فى البلاد، فتح أبواب مدينة ألعاب تيفولى كوبنهاجن من جديد.

وتحاول الدول حاليا عودة الحياة إلى طبيعتها بعض الشىء، حيث أصبحت هناك وسيلة للترفيه على الناس، فى ظل استمرار فترة الإغلاق، التزم فيها البعض بالجلوس فى المنزل.

وفتحت الدنمارك باب الأمل لحضور الجماهير المباريات الأربع التى تستضيفها بلادها فى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة التى ستنطلق فى 11 يونيو العام الجارى وحتى 11 من يوليو المقبل، فى المسابقة التى ستقام فى 12 مدينة أوروبية مختلفة.