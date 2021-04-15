ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالغربية بزعم منح شهادات دراسية عليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا بالغربية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص –مقيم بمحافظة الغربية ؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

وأكدت التحريات قيام المتهم بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف تستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية.

وأمكن ضبط المتهم ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مزورة بالكامل – إستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر بمشتملاته) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على البرامج المستخدمة فى عمليات التزوير .

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى واصطناع الشهادات المزورة بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.