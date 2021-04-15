التفاصيل الكاملة لفيديو محاولة محام الاعتداء على ضابط بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو يرصد خلافًا بين محامٍ وضابط شرطة بنطاق محافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية –بالعمرانية- بتعدي أشخاص على المركز محل عمله.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين (موظف أمن بالمركز الطبى–4 أشخاص) وبسؤال الطرف الأول قرر بتضرره من الطرف الثانى، لمحاولتهم إخلاء المتواجدين بالمركز الطبى محل البلاغ بدعوى أن اثنين منهم شركاء بذات المركز.

وبسؤال الطرف الثانى أقروا بحضورهم للمركز الطبى لمقابلة شريكهم "مدير المركز وذلك لحصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية كالاتفاق المسبق بينهم.

وأثناء اصطحاب الطرفين لديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية اعترض اثنان من الطرف الثانى، ورفضا الامتثال لذلك، وصور أحدهما القوات على هاتفه المحمول والتعدى عليهم بالسب، ولدى تحفظ أحد الضابط على الهاتف لمنعه من التصوير تجاوز المشار إليه أخلاقيًا تجاهه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لعرضه على النيابة العامة.