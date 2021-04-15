ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الآيس بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الآيس بقيمة 2.5 مليون جنيه بأسيوط.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن أسيوط نشاط (أربعة أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش – عدد من طلقات الخرطوش- مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات" - ميزان) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة.