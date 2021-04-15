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المجلس القومي للمرأة ينعى الكاتب مكرم محمد أحمد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الكاتب الكبير، مؤكدة أن مصر فقدت قيمة وقامة صحفية ووطنية كبيرة، حيث أفنى سنوات عمره في خدمة الصحافة المصرية، ومساندة الوطن والدفاع عنه.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأسرته الصحفية؛ داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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