​ارتفاع الحرارة والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة ارتفاعًا في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 - 18 درجة، والإسكندرية بين 24 - 15 درجة، ومطروح بين 30 - 16، وسوهاج بين 37 - 21 درجة، وقنا بين 37 - 22 درجة، وأسوان بين 36 - 22 درجة مئوية.