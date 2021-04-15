الصحة تكشف 4 طرق للعناية بصحة الأم والجنين خلال فترة الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" انفوجرافيك يكشف عن 4 طرق للعناية بصحة الأم والجنين خلال فترة الحمل.

وقالت الوزارة، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بتقدملك رعاية كاملة انتي وجنينك خلال فترة الحمل، وذلك من خلال التالي:

- التوعية الصحية.

- قياس الطول والوزن.

- تحليل السكر.

- تحليل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري، وفيروس الالتهاب الكبدي B، وفيروس نقص المناعة البشري.

وتابعت وزارة الصحة: اعرفي تفاصيل أكتر عن المبادرة عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥.