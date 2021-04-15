​"الشيوخ" يناقش قانوني التعليم ونقابة المهندسين الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة الماضية.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي تم رفضه من اللجنة لما يمثله من عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام.

وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون وستم مناقشته الإسبوع المقبل، بأن المادة 19 من الدستور نصت علي هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائلة،وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.