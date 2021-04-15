شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة مكرم محمد أحمد غدًا.. والدفن بمقابر «الوفاء والأمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشيع غدا عقب صلاة الجمعة جنازة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من مسجد آل رشدان عقب صلاة الجمعة، وسوف يقام العزاء بمنزل الأسرة ١٩٠ شارع الحجاز، وسوف يتم دفنه في مقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، وقالت إنه قيمة وطنية وصحفية عظيمة؛ وأفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الكاتب الكبير، وقالت في بيان، الخميس، إن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة، وكان يمتلك قلمًا حرًا ساهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه، وساهم أيضًا في إثراء الحركة الثقافية بمصر، وستظل كتاباته المتميزة وآراؤه تراثًا ثقافيًا متميزًا تعتمد عليه الأجيال القادمة في عالم الصحافة والإعلام.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، وقال سعدة، إن الكاتب الصحفي الكبير كان دمث الخلق، مهنيًا من الطراز الفريد، أدى واجبه المهني على أكمل وجه، حيث تقلد الفقيد الكثير من المناصب: رئيس تحرير مجلة المصور ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الأسى والحزن الصحفي مكرم محمد أحمد، وأكد المجلس، في بيان، أن مصر فقدت كاتبًا وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة، وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة.