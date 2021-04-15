شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تنعى المخرج يسري غرابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الزميل المخرج يسري غرابة الذي وافته المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين إنة كان يتابع حاله الإعلامي والمخرج الكبير يسري غرابة بصفة مستمرة حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شفي منه ولكن حاله الرئتين لم تكن مستقرة مما جعلة يمكث في المستشفى لفترة طويلة حتى فاضت روحة الطاهرة إلى ربها.

أشار نقيب الإعلاميين، إن المخرج يسرى غرابة واحد من الجيل الثانى بعد جيل الرواد في التليفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمى كمخرج، فعمل معها في برنامجها التليفزيونى الأول «لقاء الجماهير» ثم اختارته أمانى ناشد ليخرج برنامجها الشهير«كاميرا 9» على مدار عامين ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها «تحقيق» أوسكار«» نجوم وأرقام «ومواقف وطرائف» ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائى والإسكندرية والمسرح التجريبى.