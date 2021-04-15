شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض التربية الفنية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الخميس، معرض التربية الفنية بمدرسة 25 يناير الرسمية للغات، بحضور محمد عبدالله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وعاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة المعرض بصحبة الحضور والمشاركين بالمعرض من المعلمين والطلاب، موضحين أعمال المعرض وكيفية استغلال أدوات البيئة واعادة تدويرها في ابتكار أعمالهم الفنية، إلى جانب الأعمال الفنية الأخرى.

كما شاهد وكيل الوزارة بعض العروض الوطنية التي قام بتقديمها عدد من طلاب المدرسة بمختلف المراحل التعليمية، مشيدا بالعروض المقدمة والأعمال الفنية بالمعرض، وموجها بعض التوجيهات للقائمين على المعرض، ومشيدا بأعمالهم وجهودهم المبذولة والواضحة في هذا المعرض، واستمع إلى شرح مفصل عن معروضات المعرض من أمانى عبدالمولى معلمة التربية الفنية.