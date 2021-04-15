شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: التحفظ على نفايات طبية خطرة عقب إلقاءها بترعة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر بالتعاون مع وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، ومندوب من إدارة شؤون البيئة برئاسة حي غرب شبين الكوم، حملة لإثبات واقعة إلقاء مستشفى خاص بشبين الكوم مخلفات طبية خطرة على ترعة تقع بين قرية الماي وشبين الكوم، حيث تم التنبيه مسبقاً على المستشفى بضرورة إتباع الإجراءات الصحيحة للتخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، وتم رفع المخلفات والتي تقدر بنحو ٨٠٠ كيلوجرام بواسطة رجال وحده معالجة النفايات للتخلص الأمن منها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وتم تحرير مذكرة مفصله بتلك الواقعة لعرضها على معالي محافظ المنوفية، تمهيدا ولغلقها وكما تم تحرير محضر بيئة لإلقاء النفايات الطبية الخطرة في الطريق العام مما يعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

وأوضح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.