شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تنظم قافلة مائية لمبادرة «حياة كريمة» بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه، وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية الخميس، إن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مؤكدا توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحية بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.



وأشار إلى أن القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياه كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار المبادرة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى، ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التي ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.