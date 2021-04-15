«مياه القليوبية» تنظم قافلة مائية لمبادرة «حياة كريمة» بشبين القناطر

شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تنظم قافلة مائية لمبادرة «حياة كريمة» بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه، وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.
قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية الخميس، إن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مؤكدا توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحية بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.
وأشار إلى أن القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياه كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافلة والرد على شكواهم واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار المبادرة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى، ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التي ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954