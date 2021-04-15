شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة بحى المطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، جولاتة الميدانية اليومية للمرور على الأحياء والإدارات الخدمية التابعة لمدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

استهدفت جولتة الميدانية اليوم الخميس، شارع المحطة وميدان سيدي أبوالحجاج وكوبري الكباش خلف مكتبة مصر العامة وكوبري المطار والنجع الطويل وطريق الحزام الأخضر لمتابعة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة بجميع الأماكن.