شكرا لقرائتكم خبر عن تبطين 810 ترع بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعد المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع في المنيا من أحد المشروعات القومية، التي أطلقها الرئيس السيسى قبل عامين، حيث تضم المحافظة 810 ترع، بأطوال 2950 كيلومترًا، لخدمة 670 ألف فدان.

«المصرى اليوم» زارت مواقع العمل بالمشروع، الذى يضم في مرحلته الأولى تبطين 197 ترعة بطول 647 كيلومترًا بتكلفة قدرها مليار و110 ملايين جنيه، حيث تجاوزت نسب التنفيذ 45%، وجارٍ طرح وترسية 92 ترعة، بإجمالى أطوال 253 كم، تخدم 74 ألف فدان، بقيمة 980 مليون جنيه.

تعمل بالمشروع 30 شركة، وتقوم بالإشراف على أعمال التنفيذ أربع إدارات، هي: «رى غرب- رى شرق- إدارة تطوير الرى- إدارة التوسع الأفقى»، كما يشرف على تنفيذ الأعمال 52 مهندسًا، ويساعد في الإشراف لتنفيذ الأعمال ما يقرب من 2200 فنى وبحارى وعامل وموظف بالإدارات.

يستوعب المشروع عمالة يومية تزيد على ألف عامل وفنى يعملون داخل 105 ترع، بإجمالى أطوال 394 كم تخدم زمام 95 ألف فدان، كما يستوعب المشروع عددًا من العمال الإضافيين، عقب الانتهاء من إجراءات طرح وترسية 92 ترعة بإجمالى أطوال 253 كم تخدم 74 ألف فدان.

جانب من أعمال تبطين عدد من الترع فى المنيا

قال المهندس تامر عبدالحميد، مدير إدارة رى غرب، إن العمل يتم على قدم وساق، دون تراخٍ، وبفرق يومية تتجاوز عشرات العمال و2 حفار ولودر وخلاطًا، مؤكدًا أن كبرى الترع التي يتم العمل بها داخل المحافظة ترعة بنى عبيد بمركز أبوقرقاص، بطول 12 كيلومترًا، وأقل ترعة فرع شكرى بدير مواس.

وأشار المهندس فؤاد زكريا، مدير رى شرق، إلى أنه يشارك في المشروع 50 عاملًا على كل ترعة يوميًا، ويتم إنجاز 1500 متر يوميًا، بنسبة إنجاز عامة 45%، ويتم تنفيذ المشروع في مركز أبوقرقاص بنسبة كبيرة، وملوى ودير مواس ومطاى وبنى مزار والعدوة ضمن مشروع «حياة كريمة».

جانب من أعمال تبطين عدد من الترع فى المنيا

وأضاف محمد عادل إدريس، 25 سنة، سائق لودر تطهير: «حضرت من محافظة كفر الشيخ للعمل بالمشروع، حيث أعمل بإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وأحصل على عائد شهرى يتجاوز 4500 جنيه»، مؤكدًا أنه سعيد بالعمل بالمشروع.

وقال أحمد عادل، 21 سنة، مساعد سائق بالمشروع، إنه يعمل على فترات زمنية، مساعد سائق، حيث اكتسب الخبرة في هذا المجال، بهدف الحصول على عائد مالى متميز، بدلًا من الوقوف في طابور البطالة.

جانب من أعمال تبطين عدد من الترع فى المنيا

وأشار المهندس محمد يوسف، مشرف بإحدى الشركات المنفذة: «نقوم بتنفيذ أعمال وفقًا لخطة العمل اليومى، ووفقًا للمعايير القياسية»، مؤكدًا أنه سعيد بالعمل بأحد المشروعات القومية، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

من جانبه، أشاد النائب محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، بالمشروع القومى، مؤكدًا أن المشروع سوف يحل مشاكل كثيرة تتعلق بالمزارعين، ومنها وصول المياه إلى نهايات الفروع، والقضاء على تلوث المجارى المائية، والحفاظ على الثروة المائية.

وطالب «عبدالحفيظ» المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية عقب تطويرها وعدم إلقاء المخلفات الزراعية والصناعية بها، مؤكدًا ضرورة التوعية الدائمة.

جانب من أعمال تبطين عدد من الترع فى المنيا

وقال المهندس عبدالحميد مصطفى البركاوى، وكيل وزارة الرى بالمنيا، إن تنفيذ المشروع يأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بالمحافظة داخل 10 مراكز، بينها 9 مراكز في المنيا، من مدينة العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية وتحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها إلى نهايات الفروع.

وأضاف «البركاوى»: «يعمل بالمشروع يوميًا أكثر من 420 معدة، ما بين حفارات ولودرات وخلاطات، بالإضافة إلى ما يقرب من 3200 عامل وفنى، بينهم 2200 فنى وبحارى وعامل وموظف بإدارات الرى، وألف عامل وفنى، يعملون بالشركات».

جانب من أعمال تبطين عدد من الترع فى المنيا

وأكد المحافظ، اللواء أسامة القاضى: «المشروع له مردود اقتصادى واجتماعى ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وسيؤدى إلى نقلة حضارية في تلك المناطق، وسيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، كما يسهم في تعظيم الموارد المائية، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وحل مشكلة توصيل المياه إلى نهايات الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه».