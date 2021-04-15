شكرا لقرائتكم خبر عن «نبذ التطرف والعنف مسؤولية المجتمع» بثقافة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «نبذ التطرف والعنف مسئولية المجتمع» وتحدث حسن عبدالباري عن تعريف التطرف ومعناها وكيف ننبذ العنف ومسئولية المجتمع تجاهه.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «نبذ الإرهاب الفكرى» وأوضح د. النوبى عبدالراضى معنى الإرهاب الفكرى وأنواعه ومواجهة الإرهاب الفكرى، بالإضافة إلى إجتماع الجمعية العمومية لنادي الأدب، حيث تم إختيار الشاعر محمود أبوالحجاج لرئاسة النادي للدورة الحالية ومعه الشاعر عبدالوهاب الطحطاوى سكرتيرا وعضوية كل من الشاعر«محمود الكرشابي، أحمد على، عبدالباسط عبدالحميد النوبي»، وشهد الحضور حفل توقيع ومناقشة ديوان «غصون هويتي» للشاعر عبدالوهاب الطحطاوي ..

فيما أقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «أهمية العمل التطوعى» وتحدثت سعيدة الغريب عن العمل التطوعى عمل خير يقربنا إلى الله، والعمل التطوعى ينقسم إلى عمل فردى وعمل جماعى وأهميته وأنه يقضى على الإنطواءية ويساعد الأشخاص بالأختلاط في المجتمع ويكسبه ثقة في النفس ويساعد على الإنتماء، والفائدة الكبرى هي رضاء الله سبحانه وتعالى، كما عقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان «عظماء من بلدنا» وتحدث الشيخ أحمد خليفة عن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد ووصفه بالحنجرة الذهبية وعن مشواره من بلده أرمنت إلى وصوله إلى الإذاعة المصرية ثم البلاد العربية والعالمية ..

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان «أهمية التوعية بالنظافة الشخصية» وأوضح بهلول مصطفى معنى مفهوم النظافة وطرق النظافة وأهميتها وأنواعها وأن النظافة من الإيمان، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية زينة رمضان تنفيذ نجوي أبوالفضل محمد، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة «سيدنا آدم» سردتها حجاجية خيري محمد، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية بعنوان «عمل زينة رمضان» نفذتها شيماء عبدالواحد.