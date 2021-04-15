شكرا لقرائتكم خبر عن هل استئصال الطحال خطر على صحة الانسان؟ حسام موافي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن استئصال الطحال مثل استئصال اللوزتين من الحنجرة.

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن استئصال الطحال لا يؤثر على أداء الجسم الوظيفي، فهو جزء من الجهاز المناعي ومنوط به التهام الكرات الحمراء عندما تكبر في السن.

وتابع الدكتور حسام موافي إنه حال قيام الطبيب الجراح بجرح الطحال خلال إجراء عملية جراحية فيجب في تلك الحالة استئصاله.