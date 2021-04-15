شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية في البياضية بنجع الفزازعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة الهندسية بمدبنة البياضبة، برئاسة العميد محمد صحصاح، رئيس المركز، بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية.

وتمت الإزالة على مباني بدون ترخيص وبناء سور بالطوب الأحمر وأعمدة، بمساحة ٢ قيراط تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.

قاد الحملة عبدالمحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، ورافقه مدير التنظيم، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله.