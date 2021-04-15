شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية في البياضية بنجع الفزازعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الإدارة الهندسية بمدبنة البياضبة، برئاسة العميد محمد صحصاح، رئيس المركز، بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية.
وتمت الإزالة على مباني بدون ترخيص وبناء سور بالطوب الأحمر وأعمدة، بمساحة ٢ قيراط تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.
قاد الحملة عبدالمحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، ورافقه مدير التنظيم، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله.
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