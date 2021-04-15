شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الطيران المدني.. مذكرة تفاهم بين القابضة لمصر للطيران والخطوط السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات المصرية مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الجوي شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط الجوية السودانية وذلك بحضور السيد خالد الشيخ نائب السفير السوداني لدى جمهورية مصر العربية.

قام بتوقيع المذكرة السيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية ومن الجانب المصرى الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .

و في بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بالسيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية مشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وتنشيط حركة السفر والطيران ضمن خطة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تسخير كافة الإمكانيات ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب السوداني وخاصة في مجال الطيران المدني.

وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام كوادر مصرللطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية في مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية وكذا المشاركة في تحديث اسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات وتطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية في مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الايوزا وال TSO، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة في مجال الأسواق الحرة والخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية في مجال أمن الطيران وكذا تطوير الخدمات الارضية وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الايزاجو والتعاون في مجال الشحن الجوى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية الأخرى وذلك لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين وبما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للشركتين الوطنيتين .

توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران و الخطوط الجوية السودانية

الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954

وقد اتفق الجانبان على تشكيل محموعة عمل مشتركة بين الطرفين وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها .ومن جانبه أعرب السيد ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصرللطيران لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة مشيداً بتاريخ مصر للطيران العريق كونها أول شركة طيران أنشأت بافريقيا والشرق الأوسط .