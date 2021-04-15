شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يستقبل سفير الإمارات في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية اليوم بمقر الوزاره الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، يرافقه المستشار ناصر الكعبي وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الري والموارد المائية ونظم الزراعة الحديثة .

بدوره رحب وزير الري والموارد والمائية بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ان العلاقات الاماراتية المصرية تنفرد بكونها علاقات متميزة على المستويين القيادي والشعبي في ذات الوقت.

ومن جانبه أعرب السفير الشامسي عن سعادته بلقاء الدكتور محمد عبدالعاطي في اطار جولاته المستمرة للقاء المسئوليين في مصر بعد توليه مهام منصبه منذ شهر ونصف تقريبا، مثمنا في الوقت ذاته اجواء المحبة والترحاب والتعاون في كل اللقاءات بفضل القيادة الرشيدة للبلدين وما يجمع شعبي البلدين من محبة أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان .