شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال حسام موافى لمريض القولون العصبي؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن القولون العصبي مرض نفسي ولابد من علاج المخ الذي يعطي الأوامر عن طريق دكتور أمراض نفسية .

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج ربي زدني المذاع على قناة صدى البلد، أن القولون العصبي يمكن أن يؤدي لإمساك أو إسهال.

وتابع أن المخ هو من يمنح التعليمات للقولون وفي حالة العصبي لا يتم العلاج عند دكتور جهاز هضمي ولكن لدى دكتور نفسي وضرب مثال بسيارة مرسيدس وسائق غير جيد فالقولون يكون في حالة جيدة ولكن الأزمة في المخ.