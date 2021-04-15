شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤدى السمنة إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم أن السمنة تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الجسم المختلفة عموما والأمراض التى تؤثر علي المناعة تحديدا الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فحص 28 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، بينهم 8 ملايين طفل تم فحصهم خلال الجائحة، مضيفة أنه تم تخصيص أكثر من 800 مركز للمتابعة وتقديم برامج التغذية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية حسب المؤشرات الصحية لكل طفل

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن جائحة فيروس كورونا أكبر اختبار للعالم، حيث أظهرت قدرات الدول فى الاهتمام بحق الإنسان فى الحياة وهو أهم حق، مضيفة أنه يجب على الدول عند انتهاء الأزمة فى عالم ما بعد الجائحة إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان.

وأضافت وزيرة الصحة أن العمل على استراتيجية التنمية فى مصر من ضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من بينها هدف الصحة الجيدة والرفاهية بما فى ذلك الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة ذات جودة عالية



