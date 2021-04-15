شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الامارات لدي مصر يشارك في إطلاق وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالكنيسة الكاثوليكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس في فاعليات إطلاق وثائق: مكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة ختان الإناث، وتنظيم الأسرة، وذلك تحت رعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالعباسية.

وتأتي مشاركة السفير الشامسي، انطلاقاً من الإيمان بأن للمرأة حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس بها؛ فهي الشريكة والفاعلة في تكوين أسر مستقرة وآمنة، وهي العنصر الإنساني الذي يسهم في عملية البناء والتنمية، وهي ما يُعوّل عليها دائماً في تشكيل حاضر مزدهر ومستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وقد ألقي البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمته الذي استعرض من خلالها دور الكنيسة في مناهضة العنف ضد المرأة، والمناهض لختان الإناث؛ باعتباره شكلًا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقد أشارت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها الى أن مكافحة العنف ضد المرأة اصبح قضية عالمية وتختلف من مجتمع لآخر حسب ثقافة المجتمع، والعنف له أشكال عديدة منها جسدي ولفظي، وكذلك مشكلة الزواج المبكر.