شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تصدر بيانا تحذر من شخص ينتحل صفتها علي تطبيق «كلوب هاوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المكتب الاعلامي للأمم المتحدة في القاهرة بيانا توضيحيا من أسرة الأمم المتحدة في مصر، بشأن «أ .م» الذي يدعى أنه سفير يعمل في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في القاهرة.

وأوضح البيان أن «أ .م» يظهر على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حساب على تطبيق «كلوب هاوس» CLUB House ويشارك في العديد من المحادثات، والمحاضرات مع مجموعات مختلفة من الأشخاص، مدعيا لنفسه صفة «ممثل للأمم المتحدة» ويطرح على المشاركين رأيه في مناقشات متعلقة بالقضايا السياسية في مصر، وأكد البيان أن أ. مً لا يُمثل الأمم المتحدة بأي صفة.

وفي هذا الصدد، أهابت الأمم المتحدة بالقاهرة توخي الحذر من التعامل تحت اسم الأمم المتحدة كما ترفض أي تجاوز أو تدخل في الشأن الداخلي يتم باسمها، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعبر عن آرائها من خلال بيانات رسمية للصحف وعبر القنوات الإعلامية الرسمية للأمم المتحدة.