شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية : إنشاء مجمعات حكومية بقرى أشمون ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك في ضوء التنسيق الدائم والمستمر مع المنطقة المركزية والهيئة الهندسية.

وأشار إلى تواصل العمل لإنشاء مجمعات حكومية بقري مركز أشمون بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتيسير الحصول على الخدمة من مكان واحد وعدم الانتقال من مصلحة حكومية لأخرى، وذلك في إطار المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأنه تم الانتهاء من أعمال هدم الوحدة البيطرية القديمة بقرية شما وسيتم رفع الانقاض وناتج الهدم للبدء في إنشاء مجمع خدمات حكومية عليه، وفي الوحدة المحلية بطهواي فقد تم الانتهاء من هدم مبني الوحدة المحلية القديم وتم رفع الانقاض وناتج الهدم وعمل الجسات الخاصة بالموقع للبدء الفعلي في إنشاء مجمع خدمات حكومية عليه.

وفي الوحدة المحلية بشنشور جاري هدم مبني الوحدة البيطرية القديم لإنشاء مجمع مصالح حكومية عليه، مشيرا إلى أن المواقع المخصصة تم استلامها لإنشاء مجمعات المصالح الحكومية بباقي الوحدات المحلية القروية وجاري عمل الجسات ورفع الاحداثيات للمواقع المقترحة للمجمعات للبدء الفعلي في أعمال الانشاءات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على الإنتهاء من جميع الإجراءات في أسرع وقت ممكن ودون أي معوقات، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لتنفيذ المبادرة لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية .

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