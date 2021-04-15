شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بمغادرة فردين من طاقم «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، استجابت هيئة قناة السويس للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN مازالت جارية، وذلك بالتوازى مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم جميع الأطراف.