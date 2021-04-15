شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة إلكترونية جديدة لتسلم القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى البنك الزراعى المصرى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى 2021، إذ بدأ استقباله من موردى الوجه القبلى أمس، فيما تقرر تسليمه 20 إبريل الجارى، حتى 15 يوليو المقبل، للوجه البحرى.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك، إن المنظومة الجديدة ستتم إدارتها بالكامل إلكترونيًا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع «POS» في جميع المواقع التخزينية، حيث يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية، تشمل معلومات خاصة بكل مُورِّد، والكمية المُورَّدة، ودرجة الفرز، وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسى والشون وجميع فروع البنك بالمحافظات.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تُمكِّن المُورِّدين من صرف القيمة المالية للكميات خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك نقدًا أو بأى وسيلة أخرى، وشدد على أن المبالغ المستحقة للمُورِّدين ستكون معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية، وتُصرف كاملة وفقًا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقًا لدرجة نظافة القمح.

ولفت إلى أن البنك يمتلك كبرى المساحات التخزينية لتسلم وتخزين الأقماح، قوامها 205 شون و82 «هنجر» و6 صوامع معدنية تستوعب جميعها نحو مليون طن، ومُوزَّعة على جميع أنحاء الجمهورية، وأغلبها يتركز في الشرقية والمنيا وأسيوط والبحيرة، لكونها من كبرى المحافظات إنتاجًا للقمح.

وأكد أن البنك نفذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال الموسم، تضمنت تنفيذ عمليات تطهير لأرضيات الشون، وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين.