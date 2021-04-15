شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بعد رحلة عطاء حافلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحل عن عالمنا الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، أمس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الراحل قائلا: «رحم الله الفقيد الكبير الذي أثرى الصحافة بكتاباته المتميزة، وكان موهبة كبيرة، وممّن التزموا بأمانة الكلمة، وله تاريخ صحفى حافل، وشارك في أحداث محلية ودولية مهمة».

وأضاف: «لاقى الفقيد احترام جميع مصادره على المستويين المحلى والإقليمى، وكان أول من تولى مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام، علاوةً على شغله منصب نقيب الصحفيين عدة دورات، ورئاسته مؤسسة دار الهلال العريقة».

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الراحل مكرم محمد أحمد، وأوضحت في بيان أن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة، وكان يمتلك قلمًا حرًا ساهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه وإثراء الحركة الثقافية، وستظل كتاباته المتميزة وآراؤه تراثًا ثقافيًا متميزًا، تعتمد عليه الأجيال القادمة في عالم الصحافة والإعلام.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مصر فقدت كاتبًا وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفى الذي يضعه في صدارة الكُتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة.

كما نعاه مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، مشيرًا إلى أن مكرم محمد أحمد كان دمث الخلق، مهنيًا من الطراز الفريد، أدى واجبه المهنى على أكمل وجه.. فيما لفتت الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن الراحل كان قيمة وطنية وصحفية عظيمة، وأفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

وقال الكاتب الصحفى حمدى رزق عن وفاة «مكرم»: «تعددت معارك الأستاذ، وأهمها مع الإرهاب، فقد حاولوا اغتياله في باب اللوق عقابًا له على كشف مخططاتهم مبكرًا، وهذه المحاولات لم تثنه عن مواجهة الجماعات الإرهابية داخل السجون، وأجرى أخطر حواراته معهم في ليمان طرة، والتى جاءت في كتابه (مراجعة أم مواجهة؟)». وتابع: «أسس منتدى حوار الأسبوع في مجلة المصور، واستضاف عمالقة المجتمع في السياسة والفن والرياضة والمجتمع، ومنهم فؤاد سراج الدين وخالد محمد خالد، ولعل أهم حواراته مع البابا شنودة أثناء فترة عزله».

وأشار «رزق» إلى أن الراحل الكبير كان له دور مهم على الجبهة في اليمن، حيث عمل محررًا عسكريًا لجريدة الأهرام في اليمن، وحُكم عليه بالإعدام في الميدان بتهمة أنه سرب معلومات عسكرية، ولكن تدخل الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، وبدوره تواصل مع القيادات وأكد لهم أنه يعمل محررًا لجريدة الأهرام، وتم الإفراج عنه.

يُذكر أن مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بالمنوفية، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار، ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1967، ورئيس قسم التحقيقات بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991، ومن عام 1991 حتى عام 1993، وفى عام 2007 حصل على 70% من أصوات الناخبين، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام.