شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية: نخطط أن تصبح الأقصر مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفيات محافظة الأقصر تعد أيقونة السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة، لافتًا إلى أنها مدينة سياحية عالمية، مخطط لها أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية.

ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمستوى التجهيزات وتصميم الأجنحة الفندقية بمستشفى الكرنك الدولي والتي ستقدم الخدمات الطبية ضمن مبادرة (نرعاك في مصر) الخاصة بالسياحة العلاجية بالهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال زيارتها الميدانية لمحافظات قنا سوهاج، لمتابعة مستشفيات العزل للحماية من فيروس كورونا، بجانب زيارة الأقصر وأسوان مؤخرًا لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بهما.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، من خلال تطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وهو ما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بغرض العلاج مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة ..

وأشار إلى أنه تم إطلاق شعار «نرعاك في مصر» كأول علامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يوفر أعلى مستوى من الجودة في الخدمات الطبية للسائحين داخل مستشفيات الهيئة.