شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد علني لتأجير مصنع الثلج وثلاجات التبريد بسوق العريش الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، جلسة مزاد علني محلي لتأجير مصنع الثلج وثلاجات التبريد والتجميد بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وذلك في قاعة المزادات بسوق العريش الجديد بالكيلو 17 غرب العريش.

وأكد عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، رئيس مجلس إدارة السوق، أنه تزايد علي مصنع الثلج 4 تجار، وتزايد علي ثلاجات التبريد والتجميد 9 تجار، حيث تم ترسية المزاد علي التجار الاعلي سعرًا.

وتكونت لجنة اجراء المزاد من كلا من محمد السيد، مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، رئيسًا ، وعضوية كلا من عزت أبو اليزيد البنا، زكريا ابراهيم ابراهيم، عزيز ابراهيم ابو هاشم، حسن شومان، عبد الرحمن احمد بكير.