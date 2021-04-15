شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 محضر إشغال طريق وتنفيذ 3 حالات إزالة فورية مخالفة بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات من شارع بنها والشارع القديم وشارع الباجور وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (18) محضر إشغال طريق.

وعلى جانب اخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من تنفيذ عدد 3 حالات إزالة فوريه بشارع بنها بجوار كوبرى عوض حسن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

هذا وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين .