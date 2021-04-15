شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزيرة الصحة: وصول نصف مليون جرعة لقاح سينوفارم كدفعة أولى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأسباب.

وزيرة الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أنه سيصلنا عبر آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة، حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.

وأكدت الوزيرة توافر جميع الأطقم الطبية، وكذا المستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس "كورونا"، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.

الرئيس السيسى يوجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومى لتحقيق جودة التعليم المستهدفة.. وتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها.. والخطة تشمل المحاور الرئيسية الخاصة بالعباسية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية".

مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسي بالتوسع فى إعطاء اللقاحات للحد من كورونا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة، لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف تقديم اللقاحات الخاصة به على مستوى الجمهورية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إعطاء اللقاحات، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين لتبصيرهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان زيادة معدلات تطعيم القطاعات المستهدفة، لافتة إلى أن هناك نحو 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح في مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.





الداخلية تعلن بدء تلقى بلاغات جرائم الإنترنت بالمقار الجديدة بمديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، بدء تشغيل مقار تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

تم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنين ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 15 أبريل الجارى بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتى اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، وذلك من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

صور.. وزير الخارجية أمام مجلس النواب: لا توجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر

قال سامح شكري وزير الخارجية، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وإنه لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمحلس النواب، اليوم، ردا على أسئلة نواب لجنة الشئو الإفريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي الذين سألوا عمن يمول سد النهضة.

وقال شكرى خلال اجتماع اللجنة: "لا يوجد دول تمول السد بشكل مباشر، وكل الشركاء الدوليين تقدر أن المشروع محل خلاف فلا تتورط في هذا الخلاف"، مستطردا: "لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد".