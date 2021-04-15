شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تطلق مبادرة "هى تستطيع" لدعم كفاح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الخميس، مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات اللائي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن، تحت عنوان "هي تستطيع" ، حيث استضاف المقر البابوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال أطلاق المباردة مجموعة من السيدات كـ "نماذج مضيئة"، حيث استطعن أن يتعلمن في فصول محو الأمية واستكملن المسيرة حتى حصلن على مؤهل عالٍ، والتحقن بوظائف وأصبح لهن دخل ساعدن به في تسديد احتياجات أسرهن. وكذلك أخريات قمن بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوي، وحققن نجاحًا كبيرًا في هذه المشروعات.

‎حضر إطلاق المبادرة نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، وقيادات أسقفية الخدمات.