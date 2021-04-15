أول تحرك برلماني بعد إساءة متحدث وزيرة الصحة الإعلامي للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، أعلن فيه تضامنه التام مع مجلس نقابة الصحفيين فيما ما ورد في المذكرة المقدمة من الصحفيين بمحافظة قنا بخصوص ما جاء فيها من قيام الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من أنه أثناء زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمحافظة قنا قام بمنع الزملاء الصحفيين من تأدية عملهم لتغطية الزيارة وحظره قيامهم بتصوير تحركات السيدة الدكتورة الوزيرة.

وقال النائب في طلب الإحاطة إنه يرفض منع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الزملاء من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات والتغطية وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، والذي يكفله الدستور في المادتين (68) و(71) منه، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في المواد (10) و(11) و(12) منه مؤكداً انه مع مطالبة مجلس نقابة الصحفيين من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، بما يحفظ لهم حقوقهم القانونية والمهنية والنقابية في ممارسة عملهم، لإتاحة المجال لهم لتوصيل حقيقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة للمجتمع المصري في مجال الصحة عموما وفي مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص وضرورة قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة الكبيرة والواسعة والمهمة في الحفاظ على صحة المصريين جميعًا.

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين ماحدث فيه إساءة بالغة للجهود الناجحة التي تبذلها الدكتورة هالة زايد في مواجهة فيروس كورونا وهي تحرص على العمل بكل شفافية ولاتوجد لديها ما تخفيه عن الرأي العام، مطالباً رئيس مجلس النواب باحالة طلب الاحاطة المقدم منه إلى لجنتي الصحة والإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان مع استدعاء الدكتورة هالة زايد لحضور الاجتماع للرد على تساؤلاته .

كما طالب "زين الدين"، الوزيرة بإقالة متحدثها الإعلامي من منصبه فوراً بعد كثرة مخالفاته وتعامله بتعالى مع الصحفيين وعدم الرد عليهم في كل ما يتعلق بأدائهم لعملهم الصحفي.