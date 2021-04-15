مشادة انتهت في النيابة.. كواليس فيديو خلاف محام وضابط شرطة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 15 ثانية حظي بتداول واسع عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية يظهر اعتداء شخص على ضابط شرطة بالشارع وتمزيقه لرتبته الميري.

الفيديو كان محل رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وتبين أن الواقعة تعود إلى مساء الأحد الماضي وتحديدا بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة من صاحب شركة مجاورة لمركز طبي خلف قسم شرطة الطالبية ترحكت على إثره قوة من قسم العمرانية -الذي تتبعه المنطقة شرطيًا- إلى محل البلاغ بقيادة ملازم أول "نظام".

المبلغ أسس شركة بالاشتراك مع اثنين آخرين، بحيث يمتلك نصفها، ولك منهما الربع، لكنه أمر الأمن الإداري بإبلاغ الشرطة حال حضور شريكيه إلى مقر الشركة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن الملازم أول حاول اصطحاب الطرفين (بينهم محامٍ وكيل أحد الطرفين) إلى القسم لكنهم لم يمتثلوا لطلبه، فاعتدى عليه بالسب ووقعت مناوشات بينهما.

مع تطور الأمور، مزق المحامي الرتبة الميري للضابط وانتزع منه هاتفه المحمول مرددا: "تاخد تليفوني ليه.. الكتافات اهي احبسني عليها".

وتحرر محضر بالواقعة بقسم العمرانية، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلهما بعد تصالح الطرفين.