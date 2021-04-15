شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تفاصيل أول بروفة لامتحانات الثانوية «إلكترونيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الاختبار التقنى لشهر إبريل لطلاب الصف الثالث الثانوى، والذى يُعقد فى الفترة من 18 حتى 22 إبريل، من الساعة 10:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، بهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثها، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأوضحت الوزارة أنه للدعم الفنى، حال وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور، يجب التواصل عبر الرقم المختصر: 19368 أو من خلال «واتس آب» ، كما يجب إبلاغ الإخصائى أو المشرف عن المشكلات التى تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها فى الأيام التالية للاختبار.

وأعلنت أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبى الأول يوم الأحد من الساعة 10.30 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسى من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi، وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G فى حالة الطوارئ. وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الأول تسلم اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط، وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية، التى لا علاقة لها بالمنهج، وتسجيل الملاحظات.

ولفتت إلى أن الهدف من اليوم الثانى الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة الـWi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط.

وأعلنت أنه بالنسبة للمدارس التى لا يوجد بها خادم، فسيتم تنفيذ الخطوات السابقة نفسها باستخدام الـ4G.