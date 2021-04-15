شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ الاستعداد لتطوير «الفسطاط» بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولى عدد من أكبر المكاتب الاستشارية الهندسية، أمس، وضع تصورات لتطوير منطقة الفسطاط بالكامل، استكمالًا للنجاح الذي تحقق في تطوير بحيرة عين الصيرة، والمنطقة المحيطة بها، وعدد من المحاور والطرق في المنطقة.

وأوضح «مدبولى» أن هناك مساحة بهذه المنطقة تزيد على 300 فدان في قلب القاهرة، نسعى لتحويلها إلى حديقة مركزية، على غرار ما حدث في بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة، والمتحف القومى للحضارة المصرية، مضيفًا أن هذا المشروع سيغير وجه مصر بالكامل، بالتكامل مع المشروعات الأخرى التي تتم، سواء في تطوير الكورنيش «ممشى أهل مصر»، وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير سور مجرى العيون، وكذا المشروع الحلم، وهو إحياء القاهرة الإسلامية، لنعيد القاهرة لمكانتها الحقيقية كعاصمة تاريخية ثقافية سياحية.

وقال للاستشاريين: «سأكون جاهزًا لمناقشة كل الأفكار معكم للاستقرار على مشروع التطوير الذي سيتم تنفيذه، هذه هي الفرصة المتبقية لقلب أخضر داخل القاهرة، والمطلوب منكم وضع أفكار لنتفق على فكرة للتطوير ويبدأ تنفيذها»، مردفًا: «احلموا.. هذا المكان يستحق الحلم، وسنعملُ على تحقيقه، والقاهرة تستحق منا أن نحلم من أجلها لتعود أعظم عواصم الدنيا».