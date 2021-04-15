شكرا لقرائتكم خبر عن دعم رئاسي كامل لمنظومة التعليم الجامعي الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومى لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية، كما وجَّه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار إنشاء المدينة الطبية للجامعة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع الذي سيخدم الآلاف المرضى، وكذا تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها، وتيسير حركة التنقل على الطلاب والمواطنين.

واستعرض وزير التعليم العالى المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، وعددها 427 مشروعًا بتكلفة 36 مليار جنيه، موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى المحافظات، وتنقسم إلى مشروعات خدمية وعلاجية وتعليمية.

وعرض الموقف التنفيذى لتطوير منطقة قطاع مستشفيات جامعة عين شمس، والتى ستمتد على مساحة 57 فدانًا، وتهدف إلى التوسيع والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، وستشمل تطوير قصر الدمرداش باشا، ورفع كفاءة المنشآت الطبية الحالية، وإنشاء مستشفيات جديدة للطوارئ وجراحات الأطفال والأورام، وإقامة منشآت طبية حديثة، وكذا تطوير العيادات الخارجية والتخصصية، وتوفير أماكن انتظار مجمعة.

وعرض الوزير مخطط إقامة عدد من الجامعات الحكومية الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فيها مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن سير العمل في مشروع إقامة 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية.