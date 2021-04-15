شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» : الدولة تتحمل تكاليف شهادة الاعتماد لمراكز تجميع الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مركز تجميع الألبان بأبوقرقاص بالمنيا هو أحد مراكز مبادرة «حياة كريمة»، ويأتى ضمن 10 مراكز نموذجية تابعة للوزارة، جارٍ إنشاؤها طبقًا للمواصفات القياسية، فى المناطق التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع.

وأضاف «القصير»، فى تصريحات أمس، أن مركز تجميع الألبان فى أبوقرقاص يُعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، حيث يبلغ تعداد الثروة الحيوانية فى أبوقرقاص حوالى 72 ألف رأس، منها حوالى 25 ألف رأس ماشية لبن، ويجرى حاليًا تجهيز 205 مراكز تجميع للألبان، مزمع إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها طبقًا للمواصفات القياسية، كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

ويقع مركز تجميع الألبان فى أبوقرقاص على مساحة 600 متر مربع، ويشتمل على حلة استقبال اللبن، ووحدة الغسيل والتعقيم المركزية لخطوط ومواسير نقل اللبن، وفلاتر تنقية اللبن، والمبادل الحرارى، الذى يخفض درجة الحرارة إلى أقل من 5 درجات، و«تانكات تبريد» وحفظ اللبن والمعمل، وشيلر تبريد الألبان سريعًا لأقل من 5 درجات، وغلاية المياه الساخنة، ومولد الكهرباء، الذى يعمل تلقائيًا بمجرد انقطاع الكهرباء العمومية، وطاقته الاستيعابية 10 أطنان فى تانكين -خزانات تبريد- ويمكن تجميع حوالى 20 طنًا من الألبان يوميًا.

ولفت «القصير» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية «هاسب» لكل مركز تم تطويره، إذ تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز، وتم عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة، والإنتاج الحربى، والبنك الزراعى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، لتنظيم آليات العمل بمبادرة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.