شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري : حريصون على التفاوض لحل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن المفاوضات فى أزمة سد النهضة أظهرت قدرًا من التعنت من الجانب الإثيوبى، مشيرا إلى أن المرونة من الجانب المصرى والسودانى فى المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من إثيوبيا.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلى، أمس الخميس، أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زالت هناك فسحة من الوقت، لافتا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتى المصب.

وتابع سامح شكرى: «مستمرون فى سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر بمصالح مصر والسودان».

وقال: إن وجود السد العالى وخزانه يعطى مصر القدرة على استيعاب الكثير مما يترتب على ملء خزان سد النهضة، متابعا: لكن هذا أمر يتم تقديره من الناحية الفنية.

وأشار إلى أن السد العالى جاء بحكم الرؤية بعيدة المدى للقيادة السياسية لمصر فى العهود الماضية، والجهد الذى بذلته مصر لإقامة السد العالى والإدارة الرشيدة لمواردها المائية والإنفاق على وسائل الرى الحديث وإعادة تدوير المياه والتحلية، مضيفا أن الخطوات القادمة مرهونة بمدى الضرر الذى يقع على مصر لوجود وفرة فى مياه الفيضان والقدرة على إعادة ملء خزان سد أسوان.

وتابع: «نقدر ونهتم بالضرر المحتمل الكبير الذى قد يقع على أشقائنا فى السودان فى ظل قرب الملء الثانى لخزان سد النهضة بعد ٣ أشهر وهذا شىء لا نرتضيه»، مؤكدا أن التقييم الفنى يشير إلى أنه لن يقع ضرر على مصر حال قيام الجانب الإثيوبى بالملء الثانى، موضحا أن هذا فى إطار التوقع، ولكن كل شىء مرهون بدراسات وتقييم دقيق على أرض الواقع؛ لأنها قضية وجودية وقضية حياة ومرتبطة بحياة الشعب المصرى، ولا تهاون فيها، ولا تعامل معها إلا بكل جدية والتزام.

وقال وزير الخارجية إنه لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة، ولكن هناك شركات تقوم بذلك، فلا توجد دول تمول السد بشكل مباشر، كما أن البنك الدولى لا يمول السد، وكل شركائنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاث، لذلك تتجنب الانخراط فى أزمة التمويل.

وأوضح أنه لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق، وبعض الأموال تصل إثيوبيا فى شكل تمويل تنموى إنسانى له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبى.

وصرح وزير الخارجية بأن هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، لكن فى المقابل يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.

فى سياق مختلف، قال وزير الخارجية إن هناك اتصالات يومية عن طريق السفارة المصرية للاطمئنان على الصيادين المحتجزين فى إريتريا، تمهيدا للإفراج عنهم. وأعلن «شكرى» الاستعداد لترتيب زيارة لوفد برلمانى إلى إريتريا لحل مشكلة الصيادين المحتجزين، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال الوفد على أعلى مستوى، وسيتم توظيف العلاقات المشتركة مع إريتريا والتنسيق مع جميع المسؤولين، إلا أننا لا نضمن النتائج، لأن القرار ليس فى أيدينا.

وطالب بدعوة سفير إريتريا لاجتماع مع لجنة الشؤون الإفريقية لمناقشة الأزمة، مؤكدا أنه لا مانع كذلك من مشاركة أهالى هؤلاء الصيادين فى لقاء مع سفير إريتريا لحل الأزمة.

وقال: على الرغم من التواصل المستمر مع إريتريا عن طريق السفارة المصرية هناك، وكذلك مع سفارة إريتريا فى القاهرة بشأن أزمة الصيادين المحتجزين منذ قرابة 4 أشهر، إلا أنه لا توجد هناك استجابة من الجانب الإريترى.

ووجه شريف الجبلى، رئيس اللجنة، بتجهيز خطاب إلى رئيس المجلس لترتيب استقبال سفير إريتريا بالقاهرة لمناقشة الأزمة.

من ناحية أخرى، قال سامح شكرى إن مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء، وحريصة على دورها فى تدعيم قدرات أشقائها الأفارقة، وخاصة فى جائحة كورونا كمصير ومستقبل واحد.

وأشار إلى أن تفعيل آليات وجهود التنمية الإفريقية وخطة التنمية ٢٠٦٣ من أهم ما تعمل عليه مصر، وقال: «دورنا لا يقتصر على العلاقات الثنائية فقط، ولكن هناك علاقات متعددة الأطراف، فمصر شريك أساسى مع الدول الإفريقية لتبنى مواقف مشاركة ومتضامنة فى المحافل الدولية».

وأكد «شكرى» أن مصر حريصة على تحقيق الاستقرار فى القرن الإفريقى، مضيفا أن لها سياسة واضحة فى استمرار دعم العلاقات المصرية الإفريقية فى النطاق الدبلوماسى والانتشار على الساحة الإفريقية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن العديد من الأشقاء الأفارقة يتطلعون لزيادة التعاون مع مصر، مضيفا أن هناك حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تفعيل العلاقات المصرية مع إفريقيا. وأشار إلى أن الرئيس كان حريصا على زيارة متكررة لإفريقيا، فضلا عن استقبال عدد كبير من المسؤولين الأفارقة من أجل مزيد من التواصل على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وتابع: «الوكالة المصرية للتنمية لعبت دورا مركزيا فى العديد من القطاعات بإفريقيا، بما يعود بالنفع على خلق صلات قوية مع الأشقاء الأفارقة، ورغم ضعف موارد الوكالة، إلا أنها تقوم بدور كبير فى مساندة الجانب الإفريقى، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة كورونا». ولفت الوزير إلى أن هناك علاقات قوية فيما يتعلق بمفوضية الاتحاد الإفريقى وتفعيل جهود التنمية وما يتعلق بالسلم والأمن.

وطالب النائب شريف الجبلى، وزارة الخارجية، بتولى عملية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الجهود لتفعيل الشراكات المختلفة مع دول القارة الإفريقية.

وقال: «نحتاج استراتيجية واضحة لتحقيق التعاون المثمر مع جميع دول القارة الإفريقية، ويجب على الخارجية المصرية أن تكون هى المنسق بين جميع الوزارات لزيادة حجم التعاون داخل إفريقيا، و(لمسنا من خلال اجتماعات اللجنة فى الفترة الماضية أن هناك بالفعل جهودا مبذولة تحتاج إلى آلية لتوحيدها حتى لا يُهدر هذا الجهد)».