شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث استضافة «المنتدى الحضري العالمي 2024» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون المتميز القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، خلال الفترة الماضية، في إطار انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات والمساهمة في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.

وأكد «شعراوى»- خلال استقباله أمس الدكتورة رانيا هداية مديرة البرنامج، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية- امتلاك مصر العديد من المميزات والخبرات الكبيرة التي تضمن نجاح استضافة المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشرة لعام 2024 (WUF2024)، وعلى رأسها البنية التحتية والخبرات التنظيمية للمؤتمرات والفعاليات الدولية، خاصة بعد النجاح الأخير الذي حققه حفل نقل المومياوات الملكية بشهادة جميع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا تنظيم واستضافة كبرى الأحداث والفعاليات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص هذا الملف، ونوه إلى أهمية الدعم والمساعدة الفنية التي سيقوم بها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة.

شهد اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المقترحة بين الجانبين في إطار الإعداد لتوقيع اتفاق إطارى لزيادة فرص ومجالات التعاون، لتعزيز جهود الوزارة والمحافظات في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر.