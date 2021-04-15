شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة : تعيين 603 شباب في القطاع الخاص ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 603 شباب في منشآت القطاع الخاص، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 33 من ذوى القدرات، وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1043 شابًا، منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 1824 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وقال «سعفان» إن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 62 شكوى، تمت تسوية 6 شكاوى، وحفظ 5 منها، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية، وما زالت 50 شكوى تحت البحث والدراسة، كما تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حيث تم صرف 24 ألف جنيه لـ8 عمال منحة زواج، و17 منحة مولود بـ34 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه للرعاية الصحية للعاملين، ليصل إجمالى ما تم صرفه 68 ألف جنيه لـ27 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح السيد السنجابى، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال مارس الماضى، أن المديرية فتشت من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 487 منشأة، ما أسفر عن تحرير 37 محضرًا عماليًا، وعقد 10 ندوات توعية استفاد منها 288 عاملًا، فضلًا عن التفتيش على 226 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن عقد 22 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ 400 عامل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.