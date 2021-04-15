شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم توريد القمح المحلى في القاهرة الكبرى والصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحافظات، أمس، عملية توريد القمح المحلى، وسط إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا»، فيما تأخر حصاد المحصول في محافظات الدلتا بسبب الظروف الجوية وطبقًا لتوصيات وزارة الزراعة.

ففى القليوبية، قال حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، إنه تم حصاد 1570 فدانا من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة والتى تتخطى الـ55 ألف فدان، وتمت عملية دريس لـ 900 فدان من المساحة التي تم حصادها، وبدأ التوريد للمحصول بصوامع وشون المحافظة.

وأضاف أن محصول القمح مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، موضحا أن المديرية شكلت لجانا للمتابعة الدورية ورصد المساحات التي تم حصادها والأخرى التي تم دريسها، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت زيادة كبيرة في المساحة المزروعة بالقمح عن العام الماضى بـ3500 فدان قمح، ومن المتوقع زيادة كبيرة في إجمالى الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضى.

وقال عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء توريد المحصول، وتم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتبعها صوامع مسطرد وبنكرا الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن تتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى.

وفى المنيا، شهد 41 موقعا، ما بين 29 شونة و7 صوامع و5هناجر، إقبال المزارعين على توريد القمح المحلى لموسم 2020- 2021، وفقا للأسعار المعلنة 705 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22.5، تزيد بواقع 10 جنيهات عن كل درجة نظافة لتصل إلى 725 جنيها لدرجة نظافة 23.5.

المحافظات تستعد لموسم حصاد القمح

وحرصت جميع الشون والصوامع والهناجر على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهة وباء كورونا المستجد، من خلال لجنة رباعية لتسلم المحصول، تضم «التموين، والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة بكل موقع».

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بنى مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخرى في ملوى، وتخصيص 5 هناجر، بينها 2 في مغاغة، و2 بملوى، وواحدة في سمالوط، كما خصصت 29 شونة لتسلم المحصول، موزعة على 8 مراكز، وهى: «العدوة 3، ومغاغة1، ومطاى 4،وسمالوط 4، ومركز المنيا 7، وأبوقرقاص 4، وملوى 4، ودير مواس 2».

يذكر أن المساحة المزروعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، وبإجمالى 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول. وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تمت زراعة 250 ألف فدان تقريبًا من القمح خلال الموسم الحالى 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين وتقليل وقت الانتظار، حيث يتزامن موسم التوريد مع صوم شهر رمضان المبارك. وأكد أن أعمال التوريد تستمر حتى 30 يونيو المقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المحافظات تستعد لموسم حصاد القمح

وفى الإسكندرية، أوضح طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة، أن تأخر حصاد القمح في المحافظة نظرًا لكونها ذات طبيعة جغرافية خاصة نتيجة انخفاض درجات الحرارة لديها وتأخر زراعة القمح مقارنة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام يتجاوز 60 ألف فدان موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

وأضاف «صالح» لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تنسيق تام مع مديرية التموين لتجهيز الصوامع والشون والبناكر تمهيدا لتسليم القمح فور بدء الحصاد في 20 أبريل، فيما تبلغ ذروتها نهاية الشهر.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، إن المديرية استعدت لموسم التوريد الجديد بتجهيز 6 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ250 ألف طن أقماح محلية. وأوضح أنه يبلغ إجمالى المستهدف من الأقماح المحلية لهذا العام 2021 حوالى 170 ألف طن أقماح محلية، وتم تحديد الأسعار القطعية هذا العام وفقا لـ3 درجات نقاوة، هي «22.5- 23- 23.5»، حيث يتم توريد القمح المنتج محليا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن موسم التوريد يبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجارى حتى 15 يوليو المقبل، على أن يتم التسلم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين وفق الدرجات والأسعار المعلنة، على أن يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2021 على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

المحافظات تستعد لموسم حصاد القمح

ولفت «أحمد» إلى أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، وصومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 والتابعين للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن، بإجمالى 90 ألف طن، وبنكر بالناصرية الجديدة بسعة 60 ألف طن، فضلًا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ في أجولة، والشون التي تتمثل في شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه يتم تشكيل لجنة خماسية لتسلم توريد القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.