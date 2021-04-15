شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 7 حالات إيجابية و11حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الخميس، عدد 7 حالات إيجابية و11 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 363 حالة، والوفاة 130 على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 11 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2138، مع وجود 12 حالة تحت الحجز بالمستشفيات ووجود 109 حالة أخرى تحت العزل المنزلي

وشدد شوكة، على اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحد من التجمعات والتطهير المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا