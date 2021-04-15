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شمال سيناء تسجل 7 حالات إيجابية و11حالة شفاء من كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الخميس، عدد 7 حالات إيجابية و11 حالة شفاء جديدة من «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 363 حالة، والوفاة 130 على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 11 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2138، مع وجود 12 حالة تحت الحجز بالمستشفيات ووجود 109 حالة أخرى تحت العزل المنزلي

وشدد شوكة، على اتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية والحد من التجمعات والتطهير المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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