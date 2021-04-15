شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للسيسي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق، و«جي بي مورجان يوروب ليمتد» بصفته وكيل التسهيلات، وبنك «جي بي مورجان تشيس إن إيه» فرع لندن، بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولّي، ومؤسسات مالية أخرى، بصفتهم المقرضون الأصليون.

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الجريدة الرسمية 15-4-2021