أخبار مصر

تنفيذ 705 أحكام قضائية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الخميس، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 705 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 2 جنايات و132 بالحبس الجزئي و30 حبسا مستأنفا و375 غرامة و166 مخالفة متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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