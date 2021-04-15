شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ‏ناهز 86 عامًا.