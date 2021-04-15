شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.
وأكد أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ستة عقود في الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب والعديد من الصحف والمجلات المصرية.