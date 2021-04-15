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وزير الإعلام البحريني ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد

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القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ‏السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ‏ناهز 86 عامًا.

 

وأكد أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب ‏الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ‏ستة عقود في الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة ‏الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب ‏والعديد من الصحف والمجلات المصرية.‏

 

 

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MO Nasa

MO Nasa

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