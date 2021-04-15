شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تطلق 3 وثائق لحماية ودعم المرأة والأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 3 وثائق هامة خاصة بالمرأة والأسرة، جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بالمقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الخميس، لهذا الغرض بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ورؤساء وممثلي المجالس والمؤسسات المصرية والدولية المهتمة بحقوق المرأة والأسرة والطفل وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية، إلى جانب وقيادات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوي للمشروعات.

وجاءت الوثيقة الأولى خاصة بتنظيم الأسرة، بينما اختصت الوثيقة الثانية خاصة بختان الإناث، فيما تناولت الوثيقة قضية العنف ضد المرأة.

شارك في الفعالية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، فريدريكا ميجر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، والدكتور حامد الشامي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن أسقفية الخدمات العامة الأنبا يوليوس والدكتور هاني رياض المدير التنفيذي للأسقفية وعدد قيادات الاسقفية، و بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.