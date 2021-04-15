شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعى موظفا لقى مصرعه خلال ضبط سيارة تلقى المخلفات بالطريق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة الموظف "سيد فاروق" بالوحدة المحلية بالبراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم والذى لقى مصرعه مساء أمس أثناء قيامه بضبط إحدى السيارات المخالفة، والتى تقوم بإلقاء مخلفات الرتش بمنطقة برك الخيام.

وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة بخالص العزاء لأسرته سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ولهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الموظف توفى أثناء مطاردته لإحدى السيارات بعد أن ألقت حمولتها من المخلفات بنهر الطريق بمنطقة البراجيل، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف بالوحدة المحلية في أوسيم، بعد اصطدامه به بسيارته، خلال محاولة الضحية مطاردته لإلقائه مخلفات بطريق البراجيل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكان مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا يفيد بمصرع موظف بالوحدة المحلية، نتيجة اصطدام سيارة نقل به بطريق البراجيل، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن المجني عليه خلال مشاركته في حملة لضبط قائدي السيارات النقل المحملة بالمخلفات، التى تتخلص منها بطريق البراجيل، وخلال محاولة ضبط قائد سيارة محملة بالمخلفات، حاول السائق الهرب بسيارته، فاصطدم بموظف حاول مطاردته بدراجته البخارية، ما أسفر عن مصرع الموظف.